De Amerikaanse president Donald Trump wil niet langer betalen aan de Wereldgezondheidsorganisatie. Trump beschuldigt de WHO ervan de coronacrisis “totaal verkeerd” te aan te pakken. De beslissing komt hem op heel wat kritiek te staan.

De Verenigde Staten dragen elk jaar ongeveer 500 miljoen dollar bij aan de kas van de VN-Wereldgezondheidsorganisatie. President Trump had eerder al aangekondigd de financiering te zullen herbekijken, omdat hij niet overtuigd is van de aanpak van de coronacrisis door de WHO.

Doofpotoperatie

De Verenigde Staten schorten de bijdragen nu op in afwachting van een onderzoek, kondigde Trump aan tijdens een persbriefing in het Witte Huis. In één adem beschuldigde hij de WHO ervan het coronavirus “totaal verkeerd” te hebben aangepakt en de verspreiding van het virus “in de doofpot” te hebben gestoken. De organisatie “heeft problemen die niemand zelfs maar kan geloven”, zei Trump.

Kritiek

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres veroordeelt de beslissing van de Amerikaanse president. “Het is niet het moment om de financiering van de operaties van de WHO of van eender welke andere humanitaire organisatie die het virus bestrijdt, terug te schroeven”, reageert hij. “Ik ben ervan overtuigd dat de Wereldgezondheidsorganisatie ondersteund moet worden, omdat ze essentieel is voor de wereldwijde inspanningen om de strijd tegen COVID-19 te winnen.”

