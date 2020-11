Volgens endocrinoloog Guy T’Sjoen, die we vooral bekennen uit ‘Topdokters’, is er een eenvoudige manier om je weerstand tegen corona op te krikken: een beetje vermageren. We weten vanuit de ziekenhuiscijfers immers dat overgewicht en obesitas risicofactoren zijn voor een ernstige coronabesmetting. Dokter T’Sjoen legt in Het Laatste Nieuws uit hoeveel je juist moet vermageren om weer ‘veilig’ te zitten.

De ziekenhuiscijfers liegen er niet om: wie overgewicht (vanaf een BMI hoger dan 25) of obesitas (vanaf een BMI hoger dan 30) heeft, loopt meer kans om ernstig ziek te worden en op intensieve zorgen te belanden. Volgens Sabeth De Waele, hoofd Intensieve Geneeskunde van het UZ Brussel, is obesitas een cruciaal kenmerk van het profiel van de gemiddelde coronapatiënt. Ook endocrinoloog Guy T’Sjoen ziet dat op de corona-afdeling van ‘zijn’ UZ Gent dat 60% van de patiënten op intensieve zorgen overgewicht hebben.

“Iets vermageren als je overgewicht of obesitas hebt, is een essentiële maar tot nu toe ontbrekende coronamaatregel – naast regelmatig handen wassen, mondmaskers dragen en afstand houden”, klinkt het dan ook bij T’Sjoen. “In Vlaanderen is dit heel relevant, want de helft van de Vlamingen heeft overgewicht en 16% heeft obesitas.”

Geen te grote inspanningen nodig

Maar hoeveel moet je dan juist vermageren? Zo’n 5% is al voldoende, zegt T’Sjoen in een interview met Het Laatste Nieuws. “Als je 100 kilogram weegt, probeer dan te vermageren tot je 95 weegt. Daarvoor zijn geen al te grote inspanningen nodig. Met meer en frequenter bewegen en gezonder eten kom je reeds een heel eind. Tegen kerstmis kan je al een mooi resultaat hebben.”

“Vermageren zorgt ervoor dat je immuunsysteem verbetert. Een lager gewicht zal niet verhinderen dat je een Covid-19-infectie oploopt, maar áls je het doormaakt, is de kans op een ernstiger verloop van de ziekte kleiner”, klinkt het. Met welk percentage die kans dan verkleint, weten we nog niet. “Maar nu gewicht verliezen is wel het enige dat je zélf kan doen om te zorgen dat je kans om op intensieve zorgen te belanden niet toeneemt.”

Waarom overgewicht zwakker maakt

Natuurlijk heeft nog steeds 40% van de coronapatiënten op intensieve zorgen een normaal gewicht, maar overgewicht is dus toch een hele belangrijke factor voor de ernst van een coronabesmetting. Hoe komt dat?

Ten eerste hebben mensen met overgewicht vaker ook andere gezondheidsproblemen, zoals een te hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten of (aanleg tot) suikerziekte, legt T’Sjoen uit. “Als daarbovenop nog eens een Covid-19-infectie komt, wordt het lastiger.”

Maar er zijn ook andere redenen. “Het is moeilijker om zwaarlijvige patiënten goed te beademen. De vetmassa in de buik drukt op de borstkas, waardoor de longen minder goed opengezet kunnen worden”, aldus de hormoonspecialist. Ook bevat vetweefsel ACE2-receptoren, een soort antennes die het coronavirus kunnen oppikken. “Als je veel vetweefsel hebt en dus heel veel van die toegangspoorten waarlangs het virus kan binnendringen, krijg je een veel ernstigere infectie”, zegt T’Sjoen.

“Daarnaast weten we dat mensen met overgewicht al een verhoogd risico hebben op een trombose, en ook Covid-19-patiënten krijgen sneller een trombose. Ten slotte is het zo dat mensen met obesitas een chronische, lichte ontsteking hebben. Dat merken we altijd tijdens het bloedonderzoek. Door die chronische ontsteking hebben deze patiënten een verstoorde immuunreactie.” T’Sjoen hoopt op intiatieven vanuit de federale regering om het gemiddelde gewicht van de Belgen naar beneden T’Sjoen voegt er nog wel aan toe dat ze zich vooral op mensen met overgewicht richten. Die kunnen makkelijk zelf aan de slag, eventueel met begeleiding van een diëtist. Bij mensen met obesitas is de zaak complexer en moeten ook dokters, bewegingsexperten en psychologen ingeschakeld worden.

