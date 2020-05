Het dragen van mondmaskers wordt aangeraden op publieke plekken en vanaf 4 mei verplicht op het openbaar vervoer en in scholen. Geert Meyfroidt verwacht dat mondmaskers niet snel uit het straatbeeld zullen verdwijnen, als ze al ooit verdwijnen…

Geert Meyfroidt (48) is staflid intensieve zorg in het UZ Leuven en voorzitter van de Belgische Vereniging Intensieve Geneeskunde. In Humo vertelt hij dat we ons mogen verwachten aan een toekomst waarin mondmaskers niet meer de uitzondering op de regel zijn. “Tijdens de meest strikte lockdown hebben mondmaskers weinig zin. Maar als we straks weer naar buiten mogen, zijn ze onmisbaar om anderen te beschermen. Die mondmaskers gaan nooit meer weg. Over vijf jaar zullen we er nog altijd mee op de trein zitten en shoppen, zeker in het griepseizoen. De Aziaten doen dat al jaren”, klinkt het.

Aangepaste werkomgeving

Ook op het werk zal er creatief omgesprongen moeten worden om de veiligheid te garanderen. “In een werkomgeving is afstand bewaren niet evident. Men zal bureaus anders moeten opstellen om te vermijden dat mensen in mekaars aerosol (ademwol; red.) zitten”, vertelt econoom Geert Noels in hetzelfde dubbelinterview.

Meyfroidt beaamt dat. “Bij ons wordt daar erg op gelet. Iedereen draagt binnen een mondmasker, alle bureaus staan uit elkaar en gekruist. Dit is het einde van de landschapsbureaus”, besluit hij.

