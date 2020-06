Elk jaar worden er in iedere voetbalcompetitie in Europa een aantal derby’s gespeeld, echte voetbalklassiekers waar de fans het hele jaar naartoe leven. Dit zijn voetbalwedstrijden die vaak een lange historie hebben en waar de spanningen hoog op kunnen lopen. Dit zijn dan ook erg populaire voetbalwedstrijden om op te wedden, ziet ook JohnnyBet in de vele voetbal-wedtips die worden gepubliceerd rondom deze klassiekers. We kennen natuurlijk allemaal ‘de Klassieker’ Anderlecht – Standard, ’de Topper’ Anderlecht – Club Brugge en de Hollandse strijd tussen ‘de hoofdstad’ en ‘de havenstad’ Ajax – Feyenoord, maar wat zijn nou verder nog derby’s in Europa om op in te zetten, die je echt niet mag missen? Wij hebben een top 5 van de spannendste Europese voetbalderby’s voor je samengesteld!

Borussia Dortmund – Schalke 04

Het duel tussen Borussia Dortmund en Schalke 04, ofwel de Kohlenpott-derby, is de strijd tussen de twee grootste clubs in het Duitse Ruhrgebied en tegelijkertijd de meest beladen derby van Duitsland. Dit is daarnaast een wedstrijd die dicht bij huis plaatsvindt, dus deze zou je eigenlijk wel eens live moeten bijwonen. Zorg er dan wel voor dat je dit doet wanneer Dortmund thuis speelt, want de beroemde ‘gele muur’ in het Signal Iduna Park is iets magisch dat je eigenlijk nergens anders kunt beleven.

Real Madrid – Atlético Madrid

Alhoewel je bij een Spaanse Derby vaak denkt aan ‘el Classico’ Real Madrid – Barcelona, gaan wij het hebben over de Madrileense stadsderby tussen Real en Atlético. Deze twee topclubs uit Madrid nemen het ieder jaar minstens twee maal tegen elkaar op in La Liga, maar ze hebben ook in de finale van de Champions League al twee keer tegenover elkaar gestaan. Beide keren kwam Real als winnaar uit de bus en ook in La Liga is de club van grote sterren als Sergio Ramos uiteindelijk vaak te sterk voor Atlético, maar het is iedere keer weer een waar spektakel!

Internazionale – AC Milan

Een andere derby in het zuiden van Europa die je ook echt niet mag missen, dit maal in Italië, is de klassieker ‘Derby della Madonnina’ tussen Internazionale en AC Milan. Deze twee clubs hebben een hele lange geschiedenis die teruggaat tot 1908, toen een aantal spelers zich wegens een onenigheid over het reglement binnen de club afsplitste van de Milan Cricket and Football Club, nu AC Milan, en Internazionale oprichtte. De clubs delen tot vandaag de dag het Stadio Giuseppe Meazza, waar Internazionale in het eerste duel in 1926 met 3 – 6 won tegen AC Milan. Een derby met een beter verhaal is er niet en deze kraker mag je dus echt niet missen.

Manchester City – Manchester United

De Manchester derby is de klassieker tussen Manchester City en Manchester United. De clubs stonden in 1881 voor het eerst tegenover elkaar en hebben het sindsdien meer dan 180 keer tegen elkaar opgenomen, waarvan United er 76 heeft gewonnen en City 54. Ondanks het feit dat United zich vooralsnog dé club uit Manchester mag noemen, doet City het de laatste jaren ook erg goed en hebben ze veel waardevolle spelers binnen weten te halen, meer dan United zelfs. Het is een wedstrijd met een topsfeer in een leuke stad, dus niet alleen een aanrader om op TV te zien, maar ook om een keer in het echt bij te wonen.

Liverpool – Everton

Voor de laatste Europese derby blijven we in de buurt, we gaan zo’n 40 kilometer naar het westen, naar Liverpool. Wie hier ooit is geweest heeft het vast gemerkt, je bent hier of rood, of blauw. In de Merseyside-derby nemen Liverpool en Everton het tegen elkaar op om uit te vechten wie de sterkste club in Merseyside is. Deze voetbalklassieker wordt ook wel de ‘de Vriendelijke Derby’ genoemd vanwege de goede sfeer en de vele families die de wedstrijd bezoeken, maar op het veld gaat het er vaak hard aan toe. Dit is een van de derby’s met de meeste rode kaarten.