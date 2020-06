Wie deze zomer naar het strand van Oostende wil komen, moet daarvoor toch niet reserveren, aldus de stad op vrijdag. Op de drukste dagen moeten toeristen zich wel aanmelden om naar het strand te komen.

Twee weken geleden kondigde burgemeester van Oostende Bart Tommelein (Open Vld) nog aan dat er voor het strand van Oostende gewerkt wordt met een reservatiesysteem. Omdat de coronamaatregelen deels zijn versoepeld, stapt de badstad daarvan af.

Tiental drukke dagen

Het is wel de bedoeling dat er voor de echte piekdagen nog een aanmeldingssysteem wordt gebruikt om de drukte te beperken. Dat zal enkel gelden voor de drukste stukken strand: het Klein Strand, het Groeistrand en het Groot Strand. De stad zal ten laatste drie dagen op voorhand de drukke dagen aankondigen op basis van de weersomstandigheden en de bezoekersaantallen van vorige jaren.

Oostende verwacht momenteel maximaal een tiental piekdagen, voornamelijk tussen 15 juli en 15 augustus. Aanmelden voor de stranden op topdagen is volledig gratis en kan online via www.visitoostende.be of telefonisch op een gratis nummer. Na aanmelding krijgen mensen een e-ticket dat gescand wordt aan de ingang van de drie stranden. Mensen kunnen het e-ticket meenemen op de smartphone, zelf afdrukken of komen ophalen aan de balie van Toerisme Oostende.

Afstand houden

Het strand wordt dus het grootste deel van de zomer vrij toegankelijk, maar afstand houden blijft wel belangrijk. Daarvoor blijven strandzeilen aanbevolen. Verder werd na evaluatie van het circulatieplan in de winkelstraten beslist dat het eenrichtingsverkeer in de Kapellestraat wegvalt. Rechts aanhouden wordt daar de nieuwe regel. Op drukke momenten kan opnieuw éénrichtingsverkeer ingeroepen worden om de veiligheid te garanderen. Fietsen in de drukste winkelstraten blijft niet toegelaten, om de social distancing te verzekeren.

