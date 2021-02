De PlayStation 5 is sinds de introductie in november heel moeilijk verkrijgbaar. De schaarste blijft zeker duren tot de tweede helft van het jaar. De oorzaak is het tekort aan computerchips. Dit meldt PlayStation-baas Jim Ryan in de Washington Post.

De PlayStation 5 is sinds de release dit jaar beperkt verkrijgbaar, zowel online als in winkels. Jim Ryan vertelt dat de vraag naar de PS5 groter was dan verwacht. Een belangrijke oorzaak is dat leveranciers problemen ondervinden bij de productie van chips voor de nieuwe spelcomputers. Op dit moment hebben veel techbedrijven en autofabrikanten last van het gebrek aan computerchips. Volgens de experts zal dit nog maanden duren.

De tekorten van de PlayStation 5 zullen pas in de tweede helft van het jaar iets minder worden. De CEO van Sony Interactive Entertainment verwacht dat het elke maand iets beter zal worden.

15 miljoen stuks

Ondanks alle problemen verwacht Ryan dat Sony in de eerste twaalf maanden na de release van de PS5 meer dan 15 miljoen exemplaren zal verkopen. Dat aantal verkochten ze ook in het eerste jaar van de PlayStation 4.

De PlayStation 5 was na de release binnen een mum van tijd uitverkocht. De voorbije maanden ontvingen winkelketens stukje bij beetje nieuwe voorraden.

