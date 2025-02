‘Buffy the Vampire Slayer’ keert terug: nieuwe serie met Sarah Michelle Gellar in de maak

Meer dan twintig jaar na het einde van ‘Buffy the Vampire Slayer’ lijkt de iconische serie een comeback te maken. Volgens bronnen werkt Hulu aan een nieuw hoofdstuk in de franchise en niemand minder dan Sarah Michelle Gellar zou opnieuw in de huid kruipen van Buffy Summers.

De pilot zou worden geregisseerd door Oscarwinnares Chloé Zhao, een grote Buffy-fan, en geschreven door Nora en Lilla Zuckerman. Het feit dat de schrijvers al zijn samengekomen doet vermoeden dat Hulu hoge verwachtingen heeft voor het project. Of andere originele castleden terugkeren, is nog niet duidelijk, maar de kans is groot. Opvallend is dat Buffy-bedenker Joss Whedon niet betrokken is bij deze reboot. Sinds beschuldigingen van ongepast gedrag in 2021 heeft hij Hollywood links laten liggen.

Van gedachten veranderd

Sarah Michelle Gellar, die eerder nog tegen een terugkeer van Buffy was, leek in december opeens van gedachten veranderd. In een interview ter promotie van haar nieuwe serie Original Sin (een Dexter-prequel) liet ze weten dat ze het idee toch niet uitsluit. “Ik heb altijd nee gezegd omdat het zo perfect was zoals het was. Maar als je ziet hoe series als ‘Sex and the City’ en ‘Dexter’ nieuwe kanten op gaan, begin je toch te denken: misschien kan het wel?”, vertelde ze.

Of de nieuwe Buffy een prequel wordt of een compleet nieuwe verhaallijn krijgt, is nog niet duidelijk. Maar als alles goed gaat, krijgen we binnenkort opnieuw vampiers, actie en iconische oneliners!

