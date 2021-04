Viroloog Steven Van Gucht was tijdens de persconferentie van Sciensano streng voor mensen die de coronamaatregelen niet (meer) opvolgen. “Een meerderheid van mensen doet dit wel nog. Een meerderheid blijft solidair”, klinkt het.

Het aantal coronabesmettingen blijft verder dalen. De afgelopen week werden er gemiddeld 3.592 besmettingen per dag vastgesteld. Dat is een afname van 25 procent op weekbasis. Dat is positief, al relativeert Steven Van Gucht die trend wel. “Deze daling wordt beïnvloed door het verlengd weekendeffect. We hebben behalve een zaterdag- en een zondag- ook een paasmaandag gehad. Dat zijn drie weekenddagen en dat betekent dat het weekgemiddelde deze week wat onderschat wordt en waarschijnlijk vanaf volgende week vrijdag zal overschat worden. Het is zo dat tijdens een vakantieperiode, tijdens een weekend en zeker ook tijdens feestdagen er typisch minder getest wordt. Dat verklaart voor een stuk ook het lager aantal vastgestelde besmettingen. Het percentage positieve testen is bijvoorbeeld nog lichtjes verder gestegen tot 8,1 procent, wat aanduidt dat er nog steeds veel virus circuleert”, klinkt het.

Nieuwe dagrecord

Ook het aantal ziekenhuisopnames zakt nu, al werd woensdag wel een nieuw dagrecord opgetekend. “De afgelopen week waren er gemiddeld 253 nieuwe opnames per dag terwijl dat de week ervoor er 262 waren. Dat neemt niet weg dat op woensdag een nieuwe dagrecord werd vastgesteld van 332 ziekenhuisopnames op één dag. Dat is het hoogste aantal sinds de tweede golf. Dit opvallend hoog aantal opnames is voor een stuk ook een compensatie omwille van het lager aantal opnames in het verlengde paasweekend. We hopen dat dit dus een tijdelijk fenomeen is”, aldus Van Gucht.

Nog te veel patiënten op intensieve zorgen

Momenteel liggen er 3.128 coronapatiënten in ziekenhuizen en dat is een stijging met 6 procent op weekbasis. 911 patiënten liggen op intensieve zorgen. Dat is een verdere toename van 15 procent. “Als deze trend aanhoudt, dan kunnen we binnen 5 dagen, midden volgende week dus, de drempel van 1.000 patiënten op intensieve zorgen bereiken”, luidt het.

Het aantal overlijdens blijft jammer genoeg stijgen. “Dat is een logisch gevolg van het stijgend aantal ziekenhuisopnames van de laatste weken. Gemiddeld vielen er de afgelopen week 39 overlijdens per dag te betreuren. Dat is 48 procent hoger dan de week ervoor”, legt Van Gucht uit.

Niet laten ontmoedigen

Hoewel verwacht wordt dat ook de ziekenhuiscijfers zullen dalen, hamert Van Gucht nogmaals op het belang van het opvolgen van de coronamaatregelen. “We zijn dus op de goede weg, maar de weg naar beneden is nog lang. Nu is onze grootste uitdaging om te zorgen dat we niet op een plateau blijven hangen, maar definitief de weg naar beneden kiezen. Laat u vooral niet ontmoedigen door beelden in de media van mensen die de maatregelen niet volgen. Een meerderheid van mensen doet dit wel nog. Een meerderheid blijft solidair. En alleen dit zal ervoor zorgen dat we deze strijd tegen het virus kunnen winnen”, besluit hij.

