Tussen 15 tot 21 oktober waren er dagelijks gemiddeld 11.891 nieuwe besmettingen met het coronavirus, een stijging met 50 procent tegenover de zeven dagen ervoor. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Viroloog Steven Van Gucht vraagt iedereen om zoveel mogelijk thuis te blijven. De komende dagen worden immers doorslaggevend, aldus de viroloog.

In totaal raakten al 305.409 mensen in ons land besmet met het virus sinds de start van de pandemie. In alle provincies stijgt het aantal besmettingen. Dat aantal besmettingen ligt nog altijd enorm hoog, aldus Van Gucht. “Maar het aantal besmettingen neemt wel minder snel toe”, stelt hij vast. Dat is alvast een goede zaak, klinkt het. Het is overigens nog te vroeg om uit te maken of de nieuwe teststrategie een invloed heeft op het cijfer van het aantal besmettingen.

Niet dezelfde piek

Per dag worden gemiddeld bijna 433 mensen opgenomen in het ziekenhuis, een stijging van 85 procent. Zaterdag waren dat er 590. “Dat is niet meer van de piek van eind maart, begin april”, weet de Sciensano-viroloog. Momenteel liggen 4.401 coronapatiënten in het ziekenhuis: bijna dubbel zoveel als een week geleden. Onder hen liggen 708 mensen op de intensieve zorgen, tegenover 384 een week geleden. Als het huidige tempo aanhoudt, riskeert dat aantal mensen op intensieve zorgen binnen een week naar duizend en tegen 6 november naar tweeduizend te stijgen. “Intensieve zorgen vormt de flessenhals. Daar moeten we een kentering zien, of het wordt nipt”.

“Blijf thuis”

Van Gucht vraagt iedereen dan ook om thuis te blijven en de sociale contacten met familie of vrienden even te mijden. “We moeten meer doen dan wat de overheid vraagt. Zo kunnen we de grootste impact hebben. Blijf thuis. Blijf binnen je bubbel. Spreek even niet af met familie of vrienden en ga niet naar bijeenkomsten. Maak het extra gezellig binnen je huishoudbubbel. Voor mensen die alleen wonen: spreek enkel af met één exclusieve vriend of vriendin. Zo kunnen we de trend keren”.

De positiviteitsratio, het aantal mensen dat positief test in verhouding tot het totale aantal tests, bedraagt nu 18,3 procent.

