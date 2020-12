Het gemeentehuis van Parijs heeft twee jaar geleden een opmerkelijke boete gekregen. De burgemeester moet nu nog 90.000 euro betalen omdat er te veel vrouwen voor haar werken, aldus The Guardian.

Burgemeester Anne Hidalgo botst met haar personeelsbezetting met de Franse regels voor gendergelijkheid. Het stadhuis stelde in 2018 elf vrouwen en vijf mannen aan voor hoge functies. De vrouwelijke burgemeester speelde een grote rol bij die aanwervingen. Daarop kreeg zij een boete, die nu betaald moet worden.

Persoonlijk boete overhandigen

Hidalgo gaf haar mening over de boete aan de gemeenteraad. “We zijn simpelweg te feministisch geworden”, sprak zij. De burgemeester wil het bedrag persoonlijk aan de regering overhandigen. Samen met haar vrouwelijke collega’s.

Achterstand in Frankrijk

De kwestie gaat over een overtreding van een wet uit 2013. Die wet stelt dat één geslacht niet meer dan 60% van de managementfuncties bij overheidsinstanties mag innemen. Hidalgo vindt de actie van de regering verontrustend. Volgens haar zouden vrouwen in Frankrijk meer promotie moeten krijgen. “Want de achterstand in Frankrijk is nog steeds erg groot.”

De Franse minister die betrokken is bij de beboeting bevestigt het besluit van de regering. De wetgeving is inmiddels wel aangepast.

