Vanmiddag zat het Overlegcomité digitaal samen om het verdere verloop van de coronacrisis te bespreken. Er kwam echter slechts één versoepeling uit voort.

De rijscholen in het Vlaams en Waals gewest kunnen heropstarten. Dat was de enige beslissing tijdens het Overlegcomité. De heropstart van de rijscholen komt er op vraag van de verschillende ministers van Mobiliteit. Wanneer de rijscholen precies weer aan de slag kunnen, is nog niet helemaal duidelijk. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) heeft het in een tweet alvast over “volgende week”.

Nieuwe vergadering op 22 januari

Verdere versoepelingen van de coronamaatregelen zitten er voorlopig niet in: het Overlegcomité vergadert opnieuw op 22 januari, “wanneer de impact van de feestdagen, teruggekeerde reizigers en de heropening van de scholen duidelijker is”, klinkt het.

Belga

Het bericht Slechts één versoepeling aangekondigd tijdens Overlegcomité verscheen eerst op Metro.