Werknemers van Facebook die slachtoffer zijn geworden van partnergeweld en seksueel misbruik, krijgen voortaan betaald verlof van het bedrijf. Dit is ook mogelijk als het iemand van hun naasten overkomt, zo heeft operationeel directeur Sheryl Sandberg aangekondigd op de Bloomberg Equality Summit.

Medewerkers van Facebook over de hele wereld krijgen nu 20 dagen verlof als zij zelf of een familielid slachtoffer is geworden van partnergeweld of seksueel misbruik. Dat is een primeur in de VS, waar voorheen enkel de werknemers zelf dergelijk verlof konden krijgen.

Invloed van coronamaatregelen

Sandberg wil met dit besluit aantonen dat huiselijk en seksueel geweld iedereen raakt. “Het is een situatie waarin je betaald verlof nodig hebt, en niet alleen voor jezelf maar ook voor een geliefde”, vertelde ze tijdens de top over gendergelijkheid. Ze erkende ook dat de coronasituatie inhakt op het mentale welzijn van zowat iedereen.

De lockdown heeft veel mensen stress bezorgd in verband met hun thuissituatie. Verschillende zaken zoals: gezondheid, financiële stabiliteit en relaties staan onder druk. Verder riep Sandberg bedrijven ook op om werknemers meer gezinsverlof aan te bieden.

