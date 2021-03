Tijdens de persconferentie van Sciensano liet Steven Van Gucht een aantal scenario’s zien die voorspellen hoe de situatie zou evolueren als we al dan niet rekening houden met de verstrengde maatregelen.

Met gemiddeld 4.331 nieuwe besmettingen en 226 ziekenhuisopnames per dag blijven de coronacijfers stijgen, respectievelijk met 32 en 22 procent. Ook het aantal overlijdens is met 18 procent (27 per dag) gestegen in vergelijking met vorige week. Op intensieve zorgen liggen momenteel 651 coronapatiënten, een stijging van 20 procent.

Scenario waarbij we de verstrengingen strikt opvolgen

De verstrengingen van afgelopen woensdag gaan vanaf morgen en maandag in. Als we die maatregelen strikt opvolgen, zouden we binnen enkele weken al een duidelijke verbetering moeten zien.

Volgens dat model zouden we eind mei opnieuw onder de 300 bedden op intensieve zorgen moeten uitkomen, een veel leefbaardere situatie dan nu. “Dit houdt rekening met een aantal verstrengingen en een aanpassing van ons gedrag. De modelleerders zijn ervan uitgegaan dat dit kan overeenkomen met de situatie die we gekend hebben tussen 19 en 25 oktober. Dat is indicatief. De maatregelen zijn momenteel licht anders dan eind oktober, maar de impact kan gelijkaardig zijn. Dit scenario houdt er rekening mee dat iedereen of zoveel mogelijk mensen de nieuwe maatregelen en de basismaatregelen strak gaan opvolgen. We houden ons dus in principe aan één dicht en vast knuffelcontact per persoon buiten het huishouden. In dit scenario is de kans heel groot dat we onder de 1.000 bedden op intensieve zorgen blijven en misschien zelfs onder de 800 intensieve zorgbedden. De belasting op intensieve zorgen zal tegen eind mei drastisch verminderd zijn tot minder dan 300 bedden. Een heel groot verschil met de vorige curve”, aldus viroloog Steven Van Gucht.

YouTube / GezondheidBelgie

Scenario waarbij we geen verstrengingen zouden doorvoeren

In het andere geval, als we dus de huidige trend zouden aanhouden zonder de verstrengingen, zou de situatie er een stuk slechter uitzien. Eind mei zouden we dan nog steeds rond de 1.000 bedden op intensieve zorgen hangen. “Dit is het scenario waarbij er niets zou veranderd zijn. De trend die we de voorbij weken hebben gekend zou zich dan onveranderd doorzetten. Dit is dus op basis van de omstandigheden en het gedrag van de voorbije periode berekend. De kans was groot dat we 1.000 bedden op intensieve zorgen zouden overschrijven. De curve laat een brede spreiding zien tussen de 600 en 1.500 bedden. In vele gevallen komen de simulaties tussen de 1.000 en 1.500 bedden op intensieve zorgen uit. Die ondergrens van 600 bedden hebben we in tussentijd al ruim overschreden. De belasting op intensieve zorgen kan dan ook nog heel hoog blijven tot eind mei”, klinkt het.

YouTube / GezondheidBelgie

