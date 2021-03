Ga jij je binnenkort laten vaccineren? Vanaf 21 maart krijg jij van de NMBS een gratis treinticket heen-en-terug richting het vaccinatiecentrum. Dit heeft de federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) bekendgemaakt.

Is het niet haalbaar voor jou om met de auto of fiets tot het vaccinatiecentrum te geraken? Aarzel dan zeker niet om het openbaar vervoer te gebruiken. De NMBS stelt gratis tickets ter beschikking van mensen die zich laten vaccineren. Ga langs het loket van het treinstation of maak gebruik van de ticketautomaat. Liever online? Maak dan gebruik van de website of de applicatie van de NMBS zelf.

Geldig vervoersbewijs

“Een jaar na de start van de coronacrisis geeft de vaccinatiecampagne nu hoop op een lente en een zomer met meer sociale contacten” zeg minister Gilkinet, “Ik ben blij dat NMBS als openbare dienstverlener ook haar steentje bijdraagt om de vaccinatiecampagne te laten slagen: iedereen mag gratis de trein gebruiken om zich te laten vaccineren”.

Opgelet! Gebruik het ticket enkel op de dag van de vaccinatie, anders is het niet geldig. Tijdens de treincontrole laat je best ook de uitnodiging voor het vaccin zien, samen met je vervoersbewijs.

