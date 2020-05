Dat liet Laurent zelf weten in ‘Le Soir Magazine’.

Samen met zijn vrouw Claire en hun kinderen Louise, Aymeric en Nicolas blijft prins Laurent twee weken in quarantaine.

Bij minstens één van hen werd het coronavirus aangetroffen. Over wie het juist gaat, verklapt de prins echter niet.

Een opname in het ziekenhuis lijkt dan weer niet noodzakelijk. Twee weken afzondering zou voldoende moeten zijn. Als risicopatiënt (de prins werd in 2014 met een longontsteking opgenomen in het Sint-Lucasziekenhuis te Gent, red.) is hij wel éxtra voorzichtig, klinkt het.

Foto: BELGA – Bron: HLN/Nieuwsblad