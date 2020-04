De politiewagen die in augustus de 17-jarige Mehdi dodelijk aanreed ter hoogte van het Centraal Station, reed 98 kilometer per uur en had geen sirene op. Dat schrijft het Brusselse lokale nieuwsmedium Bruzz. Het parket van Brussel kan de feiten niet bevestigen of ontkennen, want het onafhankelijk onderzoek van het Comité P is nog lopende.

De 17-jarige jongeman zou op de avond van het ongeluk zelf op de vlucht geweest zijn van de politie en een drugscontrole aan de Kunstberg. Bij het oversteken aan de Ravensteingalerij werd Mehdi aangereden door een politiewagen die op weg was naar een andere interventie. Ter hoogte van het ongeluk stond een container waardoor Mehdi de politiewagen niet kon zien aankomen, of omgekeerd. Hij overleefde het ongeval niet.

“Er werden geen drugs gevonden op zijn lichaam, wordt ons door een bron dicht bij het onderzoek bevestigd”, schrijft Bruzz.

Nalatigheid?

Het parket laat weten dat neutrale onderzoekers van het Comité P nu verder onderzoeken of er sprake is van nalatigheid van de best en of een loeiende sirene of lagere snelheid de dood van Mehdi had kunnen voorkomen. Maar om wettelijk als een prioritair voertuig te worden beschouwd dat op weg is naar een dringende interventie, moeten zowel de sirene als de zwaailichten opstaan.

“Noch het parket, noch de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene wenst te reageren op de bevindingen, omdat het onderzoek officieel nog niet is afgesloten”, aldus Bruzz. Onlangs waren nog rellen in Brussel nadat een andere jongere door de politie werd doodgereden.