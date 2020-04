De lokale politie van Zelzate heeft afgelopen nacht een coronafeest moeten stilleggen. Feestvierders schoolden samen in een tuin en schoten zelfs vuurwerk af. “Totaal onaanvaardbaar”, zegt burgemeester Brent Meuleman (sp.a). “Dit is asociaal gedrag dat ik sterk veroordeel. Het is een zeer spijtige zaak, omdat het grootste deel van de inwoners de maatregelen wel naleeft.”

Het feestje was aan de gang in de Fabiolastraat. In de woning wonen zes personen. Vier personen waren op bezoek. Het ging er zelfs zo leuk aan toe dat werd besloten om enkele vuurpijlen af te schieten. Geen slimme zet, want de politie werd verwittigd door buurtbewoners.

“Zeer asociaal”

“De politie was snel ter plaatse en heeft het feestje meteen stilgelegd”, zegt Meuleman. “Onmiddellijk zijn ook de nodige pv’s opgemaakt. Een feestje houden in deze periode is niet slim. Dat is zelfs nog te zacht uitgedrukt. Dit is totaal onaanvaardbaar gedrag, zeker in tijden waarin gezondheidsmedewerkers zware inspanningen leveren tegen het virus en elke dag levens redden. Dan is het zeer asociaal om een feestje te geven, uiterst dom en volledig onverantwoord.”

“Geen excuus”

Het is de eerste keer dat de politie een feest moet stilleggen in Zelzate. “Dit is een zeer spijtige zaak, zeker voor alle andere inwoners van de gemeente die de maatregelen wel goed naleven en respecteren. Iedereen in de gemeente is ook op de hoogte over wat wel en niet kan, dus het mag zeker geen excuus zijn dat men niet wist dat dit niet kon. We hebben zwaar ingezet op informatie en communicatie en dan is het jammer dat er enkelingen zijn die zo’n gedrag vertonen.”

Het bericht Politie legt coronafeestje met vuurwerk stil in Zelzate verscheen eerst op Metro.