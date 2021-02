Binnen 4,8 jaar zal 75% van de wereldbevolking ingeënt zijn tegen het coronavirus. Dat blijkt vrijdag uit een nieuwe balans van de Bloomberg vaccinatietracker. België zou, aan het huidige tempo, binnen 2,5 jaar aan dat percentage komen.

De tracker van het Amerikaanse mediabedrijf Bloomberg baseert zich op officiële cijfers uit 87 landen en gebruikt 75% volledig gevaccineerden (twee dosissen) als einddoel. Ontbrekende landen zijn ofwel nog niet gestart met hun vaccinatiecampagne of publiceren geen data. België mikt op 70% gevaccineerden om zo voldoende groepsimmuniteit te bereiken.

België

In vergelijking met vorige week is het vaccinatietempo in België wat gestokt. Ons land prijkt op de 32ste plaats als het op het aantal toegediende dosissen per 100 inwoners aankomt. Vorige week stond België nog op plaats 29. Volgens Bloomberg worden gemiddeld 18.600 doses per dag toegediend, waardoor het nog 2,4 jaar zal duren eer 75% van de Belgische bevolking volledig ingeënt zou zijn. Dat is een lichte daling ten opzichte van vorige week toen gemiddeld 18.956 vaccins per dag werden toegediend. De regering zelf voorziet om tegen september dit jaar het doel van 70% gevaccineerden te behalen.

Internationaal

In totaal zijn er wereldwijd meer dan 193 miljoen doses toegediend. Aan een tempo van iets minder dan 5 miljoen per dag duurt het nog 4,8 jaar vooraleer de volledige wereldbevolking voldoende gevaccineerd is.

Israël blijft de absolute koploper in vaccineren met 46,6% van de bevolking die één dosis heeft gekregen en al 31,4% van de bevolking die volledig is gevaccineerd. De Seychellen en de Verenigde Arabische Emiraten prijken op plaatsen twee en drie. In Europa leidt het Verenigd Koninkrijk de dans met 24,6% van de bevolking die al minstens één dosis kreeg.

Het bericht Pas over vijf jaar is de hele wereld gevaccineerd tegen het coronavirus verscheen eerst op Metro.