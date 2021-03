Het Overlegcomité komt woensdagochtend om 9 uur samen. Dat nieuws werd intussen bevestigd aan verschillende nieuwsredacties. Premier De Croo roept dinsdagavond al de ministers-presidenten bijeen.

Het Overlegcomité zal morgenochtend 09.00 uur vervroegd bijeenkomen. Dat nieuws werd dinsdagnamiddag bevestigd aan verschillende nieuwsredacties. Premier Alexander De Croo (Open VLD) roept bovendien dinsdagavond al de ministers-presidenten bij zich om de toestand te bespreken. Dat overleg zou er tussen 18 uur en 19 uur komen. De consultatie met de minsters-presidenten zal gebeuren op basis van de laatste cijfers en analyses van het coronacommissariaat. Om 20.00 uur volgt dan een vergadering van het kernkabinet, dat zich over de situatie zal buigen

Lockdown

Er zou bij het vervroegde Overlegcomité meer op tafel liggen dan enkel het zogenaamde plan B, verneemt VRT NWS. In dat plan ging het onder andere over een week afstandsonderwijs, een vroegere avondklok en een sluiting van niet-essentiële winkels op drukke plaatsen. Op het Overlegcomité werd echter bijna niets van het plan overgenomen. Er werd voornamelijk beslist om een reeks versoepelingen die vanaf april zouden ingaan, tijdelijk on hold te plaatsen.

Volgens VRT NWS zou het nieuwe Overlegcomité echter niet meer over lichte maatregelen gaan. Een lockdown lijkt dus niet uitgesloten. De afgelopen dagen werd de roep om strengere maatregelen, inclusief een korte lockdown, langs alle kanten steeds luider. “De harde lockdown is inderdaad ter sprake gekomen na de uitlatingen van de experten. In het slechtste scenario is het echt niet meer onbespreekbaar. Al willen we dat natuurlijk altijd vermijden”, vertelt een bron in Het Nieuwsblad.

Ook Jan Jambon sluit niet uit dat er bijkomende maatregelen genomen worden, zo zei hij in de commissie Algemeen Beleid. Over een eventuele lockdown is hij voorzichtiger. “De boel dichtgooien kan je altijd doen. Maar is dat op economisch en mentaal vlak wel het meest verstandige? We moeten voorzichtig de cijfers volgen en op basis daarvan maatregelen nemen.” “Je ziet de cijfers de verkeerde kant opgaan, maar het is nog geen exponentiële stijging”, klonk het nog.

