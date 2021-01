Het Overlegcomité met vertegenwoordigers van de federale en de deelstaatregeringen zit vandaag opnieuw samen om 14 uur in het Egmontpaleis. Centraal staat de vraag of er een verbod komt op niet-essentiële reizen naar het buitenland. De stemmen daarvoor klonken in de loop van de week steeds luider.

Geen versoepelingen

Met een verbod op essentiële reizen willen de excellenties verhinderen dat nieuwe varianten van het coronavirus, met name de Britse en Zuid-Afrikaanse, die een pak besmettelijker zijn, ons land binnenkomen. Met de krokusvakantie in aantocht, is de politiek bang dat die nog meer voet aan grond krijgen in ons land.

Omdat de beperking een nieuwe klap zou zijn voor de reissector, zouden vandaag ook nieuwe afspraken over steunmaatregelen voor de getroffen reissector op de agenda staan. Het Overlegcomité buigt zich daarnaast over een concreter perspectief voor gesloten sectoren, zoals de horeca of de contactberoepen. Ook ligt de afkoelingsperiode in het onderwijs voor de krokusvakantie op tafel. Maar versoepelingen zijn nog niet voor meteen, ook al dalen de cijfers een beetje.

Pfizer

Op de afdelingen intensieve zorg van de Belgische ziekenhuizen lagen woensdag 336 patiënten met COVID-19, het laagste aantal sinds 15 oktober (327). Sciensano liet weten dat er vanaf 11 tot en met 17 januari gemiddeld 1.973 nieuwe besmettingen per dag werden geregistreerd. Dat is 6% minder dan in de zeven dagen voordien. Vanaf 14 tot en met 20 januari bezweken dagelijks gemiddeld net geen 49 mensen aan COVID-19. Dat is een vermindering van 11%.

Tot slot liet premier Alexander De Croo (Open Vld, foto rechts) in de Kamer weten dat de federale regering niet van plan is om juridische stappen te ondernemen tegen farmabedrijf Pfizer vanwege de vertraagde leveringen van zijn coronavaccin.