Gisteren mochten maar liefst 160 genezen coronapatiënten het ziekenhuis verlaten. Ook de overige cijfers tonen aan dat de dalende trend zich doorzet.

In de afgelopen 24 uur werden 58 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. Dat zijn er 8 meer dan de dag voordien, maar de trend blijft dalen met 3% per dag. Opvallend is het aantal mensen dat het ziekenhuis mocht verlaten: 160 tegenover 30 gisteren. Dat brengt het totaal aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op 1.527, onder wie 313 op intensieve zorgen (-4% per dag). 169 mensen worden beademd.

Jammer genoeg zijn er opnieuw heel wat coronadoden te betreuren: 42. Dat zijn er 13 meer dan gisteren, maar ook hier blijft de trend dalend met 11% per dag. In het totaal stierven in ons land 9.150 mensen aan het coronavirus.

Er werden tevens 192 nieuwe besmettingen vastgesteld, 40 minder dan de dag voordien. Het aantal nieuwe besmettingen neemt af met ongeveer 4% per dag. In het totaal raakten 55.983 Belgen besmet met het longvirus.

