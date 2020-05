Deze ochtend was er zowel op radio als op televisie veel te doen rond de invloed van luchtvervuiling op coronapatiënten. Een belangrijk iets, aangezien Vlaanderen binnen Europa tamelijk zwak scoort op luchtkwaliteit. Heb je het gemist of was je nog niet helemaal wakker? Enkele belangrijke zaken op een rijtje.

In ons land stierven volgens het Europese Milieuagentschap vorig jaar ongeveer 9.400 mensen te vroeg door luchtverontreiniging. Nu maken Vlaamse wetenschappers zich ook zorgen over de negatieve impact van luchtvervuiling op coronapatiënten. Zo zou een slechte luchtkwaliteit ervoor zorgen dat mensen langer ziek blijven en dat meer coronapatiënten overlijden.

Een dodelijke cocktail

Dat lijken ook ook enkele buitenlandse studies aan te tonen. De universiteit van Harvard besloot dat per microgram fijnstof (van het type PM 2,5) per kubieke meter in de lucht extra, Covid-patiënten 8% meer kans hebben om aan het virus te sterven. Daarnaast stelde de universiteit van Cambridge dat het sterftecijfer in regio’s met een slechte luchtkwaliteit in Groot-Brittannië hoger ligt dan in regio’s met een betere luchtkwaliteit. Ten slotte onderzocht de Martin Luther-Universiteit een mogelijk verband tussen luchtvervuiling door stikstofdioxide en coronadoden in Spanje, Duitsland, Frankrijk en Italië. Daaruit bleek dat 78% van de doden viel in vijf van de meest vervuilde regio’s in Noord-Italië en centraal Spanje.

Langer en ernstiger ziek

Hoewel die studies het enkel over een cijfermatig verband hebben, beweren verschillende experts dat er wel wat van aan is. Zo zegt toxicoloog en longspecialist Ben Nemery aan VRT NWS dat iemand die woont in een regio met meer luchtvervuiling en Covid-19 oploopt slechtere vooruitzichten heeft.

Ook professor Tim Nawrot (UHasselt) gelooft dat de luchtkwaliteit een impact kan hebben op het geneesproces van een coronapatiënt. “Luchtverontreiniging beïnvloedt namelijk het immuunsysteem en ook de ontstekingsreacties in de longen”, legt hij uit aan VRT NWS. Uit een Belgische studie blijkt volgens Philippe Jorens, toxicoloog en diensthoofd intensieve zorg (UZ in Antwerpen), dat een zieke uit een vervuilde omgeving langer op intensieve moet blijven en langer beademd moet worden.

Hoe schoon is jouw lucht?

Om echt zeker te zijn dat luchtvervuiling leidt tot een hoger sterftecijfer, moet je individuele coronapatiënten gaan vergelijken. Dat is ook exact wat enkele Vlaamse wetenschappers nu willen doen.

Wil je in afwachting weten hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit in jouw regio? Dat kan je hier bekijken op de site van de Vlaamse Milieumaatschappij. Verder kan het VMM je vertellen hoe goed of slecht België scoort op basis van de Europese en wereldwijde richtlijnen voor luchtkwaliteit én wat je zelf kan doen om luchtvervuiling te verminderen.

Het bericht Vormt luchtvervuiling gevaar voor coronapatiënten? verscheen eerst op Metro.