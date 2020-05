Gisteren zijn 107 mensen overleden aan het coronavirus. Dat zijn er 27 meer dan de dag voordien. Er werden opnieuw relatief veel nieuwe besmettingen gerapporteerd, maar er is geen reden tot paniek.

In de afgelopen 24 uur zijn er 108 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Tegelijk mochten 221 mensen de Belgische ziekenhuizen verlaten. Op intensieve zorgen liggen momenteel 508 patiënten (-34), onder wie 339 beademd worden (-20). In het totaal liggen 2.555 mensen in het ziekenhuis.

Jammer genoeg stierven in het afgelopen etmaal 107 mensen aan het longvirus. Dat zijn er plots weer meer dan 100, terwijl we gisteren onder de symbolische grens van 100 bleven (80). De totale dodentol ligt nu op 8.521.

Hoog aantal nieuwe besmettingen

Er werden tevens weer relatief veel nieuwe besmettingen gemeld: 591. Net als gisteren (639) zijn dat er veel in vergelijking met de dagen voordien. Volgens viroloog Steven Van Gucht ligt dat vermoedelijk aan de manier van testen. “Ik denk dat we nu gewoon beter aan het meten zijn en meer gevallen rapporteren die vroeger niet getest werden. Sinds maandag kunnen we iedereen met verdachte symptomen testen, en dat zien we vermoedelijk ook in de cijfers. Vroeger keken we met een kleine ‘pillamp’ naar wat er gebeurde in de algemene bevolking, nu als het ware met een grote schijnwerper. En daardoor kan het aantal gerapporteerde besmettingen wel stijgen”, klonk het gisteren. In het totaal werden 52.011 Belgen besmet met het coronavirus.

