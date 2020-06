Meer dan 1.200 gezondheidswerkers en medisch personeel uit de Amerikaanse zorgsector hebben hun handtekening gezet onder een open brief die antiracismebetogers in de Verenigde Staten steunt en aanmoedigt om op straat te blijven komen — ondanks de coronapandemie die het land teistert.

De brief somt een aantal technieken op voor zowel betogers als ordediensten om zich te wapenen tegen het coronavirus tijdens de massale antiracismeprotesten die momenteel overal in het land plaatsvinden. Zo pleiten experts ervoor om mondmaskers te dragen, krijtmarkeringen aan te brengen op straat om de te hanteren social distancing tussen betogers aan te duiden en arrestanten niet op te sluiten in kleine, besloten ruimtes. Ook zijn ze gekant tegen het gebruik van traangas, dat hoest uitlokt waardoor het virus zich makkelijker kan verspreiden.

“We schreven deze brief als antwoord op de bewering die steeds meer opduikt, als zouden demonstranten de publieke gezondheid op het spel zetten”, aldus de auteurs, van wie vele gezondheidsspecialisten aangesloten zijn bij de Division of Allergy and Infectious Diseases aan de Universiteit van Washington.

Coronaveilig betogen

“Hierbij presenteren we een pleidooi dat het verwerpen van racisme als een vitaal onderdeel van de publieke gezondheid beschouwt, met inbegrip van de massale respons op het onrecht. We vinden dat de weg vooruit er niet in bestaat om protesten in de kiem te smoren in naam van de publieke gezondheid, maar om de luide noodkreet van de betogers net te zien als een manifeste tegenreactie op één van de vele publieke gezondheidscrises in ons land.”

“We kunnen ons zo goed en zo kwaad als mogelijk bewapenen tegen het virus en tegelijk ijveren voor verandering in ons land. We steunen deze betogingen dan ook. Ze zijn belangrijk voor onze publieke gezondheid en voor de zwarte gemeenschap in de Verenigde Staten in het bijzonder. De angst voor Covid-19 weegt soms niet op tegen de angst om zwart te zijn in dit land. White supremacy en onderdrukking bestaan al veel langer dan het coronavirus, en we kunnen er zeker van zijn dat die zullen voortbestaan als er nu niet wordt ingegrepen.”

Lees de integrale open brief hier.

Het bericht Open brief van Amerikaanse zorgsector steunt massabetogingen ondanks coronavirus: “Racisme is óók een gezondheidscrisis” verscheen eerst op Metro.