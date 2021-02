Wegens de coronapandemie zal de uitreiking van de Oscars dit jaar op 25 april op verscheidene plaatsen tegelijkertijd plaatsvinden. De ceremonie wordt live uitgezonden, zo hebben Amerikaanse media gemeld. Het Dolby Theatre in Los Angeles blijft een van de plaatsen waar prijzen worden uitgereikt.

Gelijkaardige ceremonies waren er al in de jaren 50 van vorige eeuw, meldde het Amerikaanse tijdschrift The Hollywood Reporter. Toen vonden ze tegelijk in New York en Los Angeles plaats.

Na de Super Bowl trekt de uitzending van de Oscaruitreiking de meeste kijkers. Oorspronkelijk zouden de filmprijzen op 28 februari uitgereikt worden, maar wegens de pandemie werd de uitreiking naar april verschoven.

Trouble in LA

De staat Californië telt tot nu toe de meeste besmettingen van de Verenigde Staten. Het district Los Angeles, waartoe de gelijknamige metropool behoort, is een hotspot van het virus. Daar werden volgens de universiteit Johns Hopkins meer dan een miljoen mensen besmet, ruim 18.000 mensen stierven er aan COVID-19.

Het bericht Op deze manier zullen de Oscars uitgereikt worden verscheen eerst op Metro.