Maandag, voor velen is het de donkerste dag van de week. Nochtans beschouwen werkzoekenden het als de ideale dag om te solliciteren. Maar liefst één op vijf sollicitaties wordt verstuurd op maandag. Dat blijkt uit een analyse van het gespecialiseerd rekruteringsbureau Robert Half. Januari blijft de populairste sollicitatiemaand.

Net als in 2019, was ook in 2020 maandag de populairste sollicitatiedag. De eerste dag van de week is goed voor één op de vijf verstuurde cv’s (18,4%). Het weekend is minder geliefd onder sollicitanten. Zaterdag (7,5%) is de minst populaire dag, op de voet gevolgd door zondag (8,4%).

Rustige zomermaanden

De Belg gaat voornamelijk op zoek naar een nieuwe uitdaging in januari (11,8%), mei (11,1%) en februari (11%). Binnen die drie maanden wordt maar liefst een derde van alle cv’s uitgestuurd. In de zomer zijn we opvallend minder actief aan het solliciteren, met juli (6,3%) en augustus (7%) als laagste uitschieters.

Overdag solliciteren

Opvallend is dat de Belg graag overdag solliciteert. Ruim 66,8% van de werkzoekenden uploadt zijn of haar cv tijdens de kantooruren, met een piek tussen 10 en 12 uur. De werkende sollicitant deinst er dus niet voor terug om te solliciteren tijdens de werkuren. Een tendens die vanwege het COVID-gerelateerd thuiswerk alleen maar versterkt wordt.

