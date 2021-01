Ook Brussel verlengt de huidige coronamaatregelen tot 1 maart. Dat heeft Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) bekendgemaakt.

“Naar aanleiding van de analyse van de epidemiologische situatie, die in het Brussels Gewest maar ook in België nog steeds zorgwekkend en precair is, heeft minister-president Rudi Vervoort besloten de Brusselse maatregelen te verlengen tot 1 maart 2021, naast de federale maatregelen”, luidt het.

Concreet betekent dit dat de avondklok in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft gelden van 22.00 uur tot 06.00, het er verplicht is een mondmasker te dragen dat de neus en de mond bedekt, de winkels er sluiten om 20 uur en er een verbod is op alcoholgebruik in openbare ruimtes. Daarnaast is bij politiebesluit beslist om ook het moratorium op uithuiszettingen te verlengen tot 1 maart.

Derde golf vermijden

Volgens minister-president Vervoort zijn de maatregelen genomen om een heropflakkering van het aantal besmettingen met COVID-19 te vermijden, de druk op het zorgpersoneel te verkleinen, een normale werking van de ziekenhuizen en de verzorging van alle patiënten veilig te stellen. “Het hoofddoel is om de gezondheid van iedereen te beschermen en te allen prijze te vermijden dat er een derde golf komt, want dat zou zowel op gezondheidsvlak als vanuit sociaal en economisch oogpunt een ramp zijn.”

De Waalse regering besliste dinsdag al de avondklok in Wallonië (22.00 tot 6.00 uur) te verlengen tot 15 februari. Dinsdag verscheen in het Belgisch Staatsblad daarnaast een ministerieel besluit waarmee de huidige maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus verlengd worden tot 1 maart. Die maatregelen gingen op 2 november in en waren in eerste instantie van toepassing tot 15 januari.