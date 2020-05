De coronacrisis zorgt voor een stevige deuk in ons geluk, zeker bij Belgen die lijden onder de eenzaamheid. Dat blijkt uit cijfers van het Nationaal Geluksonderzoek door de UGent en verzekeraar NN. Onze levenstevredenheid steeg de voorbije jaren nochtans maar de pandemie zorgt voor een kleine terugval. De onderzoekers merken wel dat onze samenhorigheid door de uitbraak toeneemt.

De coronacrisis zorgt ervoor dat de Belg meer angst ervaart. Het aantal Belgen dat zich soms, vaak tot altijd angstig voelt, steeg sinds de crisis met 6%. En dat is niet goed voor ons geluk. Wie zich angstiger voelt, scoort flink lager op de tevredenheidsladder dan wie niet angstig reageert op de uitbraak van het virus.

Eenzaamheid is spijtige uitschieter

Zeker wie deze crisis alleen moet doormaken, riskeert een stevige deuk in zijn geluk te krijgen. “Eenzaamheid is de negatieve factor die er met kop en schouders bovenuit steekt”, zeggen de onderzoekers. De Belg is betrekkelijk minder tevreden over zijn sociale relaties en mist meer mensen om zich heen dan voor de coronacrisis.

Ongeluk op de werkvloer (of thuis, zoals in deze tijden de norm is) neemt ook toe door de uitzonderlijke omstandigheden. Het percentage Belgen dat ongelukkig is op zijn werk stijgt van 24% naar 28%. Wie bang is om zijn job te verliezen, is significant minder gelukkig met zijn werksituatie. Onze globale levenstevredenheid was sinds 2018 aan het stijgen van 6,55 naar 6,73 op 10 net voor de crisis maar de pandemie zorgt voor een terugval naar 6,62 op 10. Vooral bij arbeiders en studenten daalt het geluksniveau.

Meer verbondenheid

Toch heeft de situatie ook positieve effecten. Zo voelen de Belgen zich gemiddeld verbonden met elkaar “wat een positief gevoel van solidariteit creëert”. De Belg is minder bezig met zichzelf en we denken meer aan anderen. Negen op de tien zien het als hun burgerplicht om uit solidariteit de adviezen en veiligheidsmaatregelen van de overheid op te volgen.

De UGent heeft dit jaar tussen februari en eind april 4.112 personen ondervraagd bij de jaarlijkse peiling. Om het effect van de uitbraak in kaart te brengen werd een representatieve steekproef van 2.921 mensen getrokken. Zo werd ook de impact van de strenge coronamaatregelen duidelijk.

