De kans dat iemand in een fitnessclub een coronabesmetting oploopt, is heel klein. Dat concludeert de keten Basic-Fit althans uit een onderzoek door Europactive, de Europese fitnessfederatie. “Fitnessclubs zijn dus een veilige omgeving om in te werken en te sporten”, klinkt het.

Volgens het onderzoek waren er in België van mei tot oktober acht COVID-19-gevallen in fitnesscentra: vier bij medewerkers en vier bij leden. En dat op meer dan vijf miljoen bezoeken, klinkt het. Basic-Fit spreekt van 0,15 gevallen per 100.000 bezoeken in België.

Het onderzoek bekeek 4.360 fitnessclubs en welzijnscentra in veertien Europese landen. De gemiddelde infectiegraad lag er op 1,12 per 100.000 bezoeken. Er werden 1.288 positieve COVID-19 gevallen geteld op meer dan 115 miljoen bezoeken.

“Veilige omgeving”

“We zijn ervan overtuigd dat we een veilige omgeving kunnen aanbieden”, klinkt het bij Basic-Fit. “We hebben zeer efficiënte veiligheidsmaatregelen getroffen zoals onder andere een reservatiesysteem zodanig dat onze 500.000 leden en 800 personeelsleden in veilige omstandigheden kunnen trainen of werken in onze Belgische fitnesscentra.”

Vrijdag vindt er een Overlegcomité plaats over het coronavirus, maar versoepelingen worden niet verwacht. De kans is dus klein dat fitnesscentra weer de deuren zullen mogen openen.