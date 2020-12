Chirurgische mondmaskers die in China onder dwang zijn gemaakt door Oeigoeren, zijn ook beland in duizenden apotheken in België. Dat blijkt uit een onderzoek van De Tijd en L’Echo, samen met andere Europese media en het Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Distributeurs van de groep McKesson verdeelden hier de controversiële wegwerpmaskers van de Chinese fabrikant Hubei Haixin.

In de fabriek van Hubei Haixin moesten tot eind september een 130-tal Oei­goerse vrouwen mondmaskers helpen maken. De federale overheidsdienst Economie heeft de maskers van Hubei Haixin getest op hun kwaliteit. “En als de maskers op dat vlak aan de Europese regels voldoen, moeten we ze toelaten op de Belgische markt”, klinkt het. Ook in andere Europese landen zijn de maskers verdeeld.

Het federaal geneesmiddelenagentschap FAGG laat weten dat er bij de douane vijf pakketten van de Hubei Haixin-mondmaskers zijn binnengekomen, twee bestemd voor ons land en drie voor andere Europese landen. Die twee pakketten voor ons land zijn gecontroleerd door het FAGG. Ze waren conform de Europese regels en zijn vrijgegeven, verklaart woordvoerder Ann Eeckhout. Het is niet duidelijk uit hoeveel mondmaskers die pakketten bestonden. De drie andere pakketten zijn doorgegeven aan de landen van bestemming, waar ze door de lokale autoriteiten zijn gecontroleerd.

