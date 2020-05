Uit alle statistieken blijkt dat het coronavirus mannen zwaarder treft dan vrouwen. Een nieuwe grootschalige studie heeft een factor ontdekt die waarschijnlijk een rol speelt: het eiwit ACE2. Mannen zouden een hoger niveau van dat specifiek eiwit in het bloed hebben dat door het virus gebruikt wordt om in onze cellen binnen te dringen.

Eerdere studies wezen ook al op de relatie tussen ACE2 (angiotensine-converterend enzym 2) en Covid-19, maar nu blijkt dat mannen er een hogere concentratie van in hun lichaam hebben. De onderzoekers van het UMC Groningen onder leiding van professor cardiologie Adriaan Voors onderzochten het eiwit al voor de uitbraak van Covid-19 aan de hand van bloedstalen van ruim 3.500 patiënten met hartproblemen uit elf Europese landen.

Binnendringer

Toen bekend werd dat ACE2 er mede voor zorgde dat het virus lichaamscellen kon binnendringen, bekeken de wetenschappers hun onderzoeksresultaten opnieuw. “We ontdekten dat het niveau van het eiwit ACE2 in het bloed van mannen veel hoger was dan in dat van vrouwen”, vertelt dr. Iziah Sama aan persbureau Reuters. “Dat kan een aanwijzing zijn waarom mannen vaker sterven aan Covid-19 dan vrouwen.”

Testikels

De onderzoekers ontdekten dat ACE2 niet alleen in de longen voorkomt, maar ook in het hart, de nieren, het weefsel rond de bloedvaten en in de testikels. De aanwezigheid van het eiwit in de testikels zou verklaren waarom mannen er meer van in hun lichaam hebben en ze dus harder getroffen worden door het coronavirus.



