In de afgelopen zes jaar heeft techgigant Apple meer dan honderd bedrijven overgekocht. Dat komt neer op één nieuw bedrijf per drie tot vier weken. Dat maakte CEO Tim Cook bekend op een aandeelhoudersvergadering.

Tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering verduidelijkte Cook dat het vooral om bedrijven gaat waarmee technologie en talent worden binnengehaald.

Ondanks de coronacrisis kon de CEO van Apple ook bekendmaken dat zijn bedrijf de grootste kwartaalopbrengst ooit had genoteerd. In de eerste drie maanden van het fiscale jaar 2021 kwam er meer dan 111 miljard dollar binnen.

Dr. Dre

De meest kostelijke aankoop van Apple in de afgelopen 10 jaar was die van Beats Electronics, de producent van de bekende koptelefoon Beats by Dr. Dre. Met die overname van het bedrijf opgericht door rapper Dr. Dre en muziekproducer Jimmy Iovine was minstens 3 miljard dollar gemoeid.

De aankopen van Apple zijn heel divers. In het afgelopen jaar kocht het onder meer diverse AI-bedrijven, een virtual reality-evenementenorganisatie, een startup voor betalingen en een podcast-bedrijf. In 2019 nam Apple Drive.ai over, een bedrijf voor zelfrijdende auto’s.

Klein bier

Apple koopt weliswaar véél bedrijven, maar andere techgiganten gooien er veel hogere bedragen tegenaan. Zo kocht Microsoft voor 26 miljard dollar LinkedIn en betaalde Facebook 19 miljard voor WhatsApp. Apples tien grootste aankopen kostten nog minder dan een van deze deals.

