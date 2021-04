In Brazilië is een nieuwe variant van het coronavirus ontdekt, melden Braziliaanse gezondheidsautoriteiten. Mogelijk is de gemuteerde versie gelijkaardig aan de Zuid-Afrikaanse variant.

De variant werd aangetroffen in Sorocaba, een gemeente in de deelstaat Sao Paulo, en wordt nu verder onderzocht. De besmette patiënt is een 34-jarige vrouw met lichte symptomen. Naar eigen zeggen is ze recent niet naar het buitenland gereisd.

Andere mutaties

Het is niet abnormaal dat virussen muteren. Eerder werden al nieuwe varianten ontdekt in Groot-Brittannië, Zuid-Afrika. Ook in Brazilië waren al nieuwe varianten vastgesteld.

Brazilië is een van de zwaarst getroffen landen ter wereld. Alleen de VS telde meer besmettingen en overlijdens. Woensdag stierven in het Zuid-Amerikaanse land 3.869 mensen aan het virus, een triest record. In totaal stierven er al 321.515 mensen aan het virus een raakten er 12,7 miljoen mensen besmet.

