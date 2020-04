Wetenschappers hebben een nieuwe bloedtest ontwikkeld die meer dan vijftig soorten kankers kan opsporen nog voor er symptomen optreden bij de patiënt. “Veelbelovend”, klinkt het bij experts.

Kankeronderzoek heeft de laatste jaren heel wat vooruitgang geboekt. Dat is goed, want er sterven nog steeds veel te veel mensen aan de hardnekkige aandoening. Onderzoekers hebben nu weer een nieuwe stap gezet in de zoektocht naar een oplossing. Ze ontwikkelden een bloedtest die het mogelijk maakt om meer dan vijftig kankersoorten in een vroeg stadium op te sporen. Dat laatste is cruciaal, want hoe vroeger kanker ontdekt wordt, hoe meer overlevingskans de patiënt heeft.

Kanker lokaliseren

De bloedtest gaat op zoek naar stukjes kanker-DNA die in de bloedbaan terechtkomen. Door algoritmes met bekende kankerstructuren kunnen afwijkende methylatiepatronen gedetecteerd worden. Meer nog: de techniek kan zelfs nauwkeurig aangeven waar de kanker zich bevindt, wat erg belangrijk is voor een gerichte behandeling.

Ook al in vroeg stadium

Heel wat kankers kunnen op deze manier al in een vroeg stadium opgespoord worden, nog voor de patiënt symptomen ondervindt. Zo was de bloedtest in staat 18 procent van stadium I-tumoren, 43 procent van stadium II, 81 procent van stadium III en 93 procent van stadium IV te detecteren. In maar liefst 93 procent van de gevallen wist de test in welk weefsel de kanker zich bevond.

Enthousiast

Experts zijn alvast erg enthousiast over de nieuwe ontwikkeling. “Dit is een spannende studie waarin geavanceerde laboratoriumtechnieken worden samengebracht met kunstmatige intelligentie. Het benadrukt de potentie van een dergelijke bloedtest”, aldus Kristina Warton van de Universiteit van New South Wales.

Het bericht Nieuwe bloedtest detecteert kanker nog voor er symptomen optreden verscheen eerst op Metro.