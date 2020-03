De Nederlandse regering verbiedt alle bijeenkomsten tot 1 juni, en dat zonder ondergrens van honderd personen. Dat heeft minister van Justitie Ferd Grapperhaus vanavond aangekondigd, na het crisisberaad van enkele ministers. Aanvankelijk waren alle bijeenkomsten tot 6 april verboden.

Burgemeesters kunnen ook specifieke locaties sluiten waar te veel mensen samenkomen, en er kunnen boetes opgelegd worden aan mensen die zich niet houden aan de maatregelen en aanwijzingen. Zo is het in Nederland, net als bij ons, verplicht om anderhalve meter afstand te houden van elkaar. Wie zich niet aan de regels houdt, kan een boete tot 400 euro krijgen.

Nog geen volledige lockdown

Een volledige lockdown komt er dus nog niet, al is het niet uitgesloten dat de maatregelen later nog verstrengd worden. “Een volgende stap in de strijd tegen corona is een volledige lockdown, maar vooralsnog is dat niet aan de orde. Ik hoop dat dat niet nodig is”, zei premier Mark Rutte.

34 doden

De afgelopen 24 uur zijn er 34 Nederlanders overleden aan het coronavirus. De totale dodentol bedraagt daar 213 slachtoffers. Maandag liep het aantal besmette mensen met 545 op tot 4.749. In het totaal werden er 1.230 mensen opgenomen.

