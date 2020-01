Dat melden HLN.be en VTM Nieuws.

UPDATE:“Géén coronavirus in Brussels Sint-Pietersziekenhuis”, klinkt het nu. “Het is een geval van influenza van het type B, de griep dus” laat viroloog Marc Van Ranst nu weten aan HLN.be.

Oorspronkelijk bericht:

Vannacht werd een Chinese man onderzocht in het Brusselse Sint-Pietersziekenhuis. Er bestaat een kans dat hij besmet is met het beruchte coronavirus.

De man meldde zich aan met symptomen die identiek waren aan die van het coronavirus. Hij was kort van adem, moest hoesten en was koortsig.

Momenteel is er nog geen uitsluitsel. “De man is onderzocht en we wachten nu het resultaat af. We kunnen dus niet zeggen of het hier gaat om het coronavirus of een veel onschuldiger virus. In de loop van de namiddag hopen we uitsluitsel te krijgen”, weet HLN via het Sint-Pietersziekenhuis.

“We zijn tot in de puntjes voorbereid”

Dat het Brusselse ziekenhuis mogelijke patiënten die besmet zijn met het coronavirus zou behandelen, had minister De Block eerder deze week al laten weten. ‘t Ziekenhuis beschikt ook over verschillende quarantainekamers.

“We zijn tot in de puntjes voorbereid. Omdat we isoleercellen hebben, zijn we aangeduid als behandelplaats. Daarnaast zijn we sinds de SARS-epidemie ook gespecialiseerd in dit soort epidemieën. Daar hebben we bovendien ook een licentie voor gekregen”, klinkt het verder nog.

Bron: HLN.be – Foto: AFP (China)