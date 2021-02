Bijna heel het land werkt tijdens de coronacrisis thuis. Gelukkig betekent remote werken niet dat je daadwerkelijk aan je huis vast hoeft te zitten. Steeds meer mensen gebruiken een mobilhome als thuiskantoor. Geen gek idee, want het enige wat je nodig hebt: je laptop, een goede internetverbinding, een mobilhome en de 7 onderstaande tips.

Tijdens het thuiswerken kan het soms lastig zijn om privé en werk gescheiden te houden. Thuis is het vaak erg druk en het geeft weinig afwisseling. Een mobilhome is dan een creatieve oplossing. Een mobilhome geeft je de vrijheid om op verschillende plekken te kunnen werken, bijvoorbeeld lekker in de natuur. En waar kun je je nou beter focussen dan in een rustgevende omgeving? Er zijn wel een aantal dingen waar je rekening mee moet houden als je vanuit een mobilhome gaat werken. Daarom delen we hieronder 7 tips om dit zo goed mogelijk aan te pakken.

Kies een mobilhome die bij jou past

Natuurlijk heeft niet iedereen een mobilhome voor de deur staan, maar je kunt eenvoudig een mobilhome huren via Goboony. Of je nu vanuit een super-de-luxe mobilhome met alles erop en eraan wilt werken of liever vanuit een simpel Volkswagen busje aan de slag gaat; bij Goboony ben je aan het juiste adres.

Zoek een goede plek uit

Je kunt natuurlijk een plekje in de natuur boeken, dan werk je gegarandeerd met het geluid van vogeltjes op de achtergrond. Je kunt er ook voor kiezen om op je eigen terrein, bijvoorbeeld op de oprit, te gaan staan. Het voordeel daarvan is dat je de mobilhome kunt aansluiten op de netspanning, zodat je geen energietekort krijgt. Houd er wel rekening mee dat je niet overal mag staan met een mobilhome. Een goede plaats kun je vinden via bijvoorbeeld Campercontact, Camperlink of Park4night.

Zorg voor voldoende energie- en gasvoorraad

Vooral nu het nog wat kouder is, is het verwarmen van je mobilhome noodzakelijk om een fijne werkplek te kunnen creëren. In de meeste mobilhomes zit gasverwarming, dus zorg voor voldoende gasvoorraad. Zorg er ook voor dat je genoeg energievoorraad hebt voor je apparaten. Kies een mobilhome uit die werkt op zonnepanelen of sluit de mobilhome aan op netstroom.

Regel een goede internetverbinding

Een goede internetverbinding is wel zo belangrijk, anders kun je je werk natuurlijk niet lekker doen. Je kunt een mobiele adapter aanschaffen of inloggen via de hotspot van je telefoon. Er zijn ook genoeg campings met goede WiFi mogelijkheden, maar check dan wel even of de verbinding beveiligd is.

Zorg dat je lekker zit

Ook in een mobilhome kun je net zo comfortabel zitten als in je thuiskantoor. Het belangrijkste is dat de hoogte van je tafel en het scherm kloppen. Het kan ook fijn zijn om een tweede scherm of wat extra kussens mee te nemen.

Beweeg voldoende

Comfortabel zitten is belangrijk, maar voldoende bewegen is minstens net zo belangrijk.

Neem regelmatig even pauze en ga een rondje wandelen of fietsen. Al helemaal als je een plekje in de natuur hebt uitgekozen. Dan kun je mooi gebruik maken van de diverse wandel- en fietsroutes in de omgeving.

Ventileer de mobilhome

Last but zeker not least: ventileer de mobilhome goed! Het is een kleine ruimte om in te werken, dus luchtverversing is essentieel. Zet regelmatig een raam of dakluik open en laat het even lekker doorwaaien. Met frisse lucht kun je je beter concentreren.