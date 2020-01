De Brusselse openbaarvervoersmaatschappij MIVB doet het goed, want in 2019 tekende ze opnieuw een recordaantal van 434 miljoen ritten op, of een stijging van goed 16 miljoen ritten tegenover 2018. In tijden van bewustwording rond klimaat worden de Brusselse bus, tram en metro steeds populairder, klinkt het.

Het gaat hard voor de MIVB. In 2017 haalde het voor het eerst de kaap van 400 miljoen ritten en de stijgende trend zet zich verder. In 2018 steeg het aantal ritten met 4 procent naar 417,5 miljoen en in 2019 groeide het aantal ritten opnieuw met 4 procent naar een record van 434 miljoen.

De metro blijft het populairste vervoersmiddel met 38 procent marktaandeel, nipt gevolgd door de tram met 36 procent en de bus is goed voor 26 procent van de ritten.

Twee nieuwe tramlijnen

Voor de MIVB was 2019 een jaar waarin de frequenties tijdens de daluren verhoogd werden, er nieuwe hybride en elektrische bussen in dienst genomen werden, het busplan verder werd ontplooid en de nieuwe tramlijnen 8 en 9 voor het eerst een volledig jaar werden uitgebaat. Die maatregelen weerspiegelen zich in de cijfers.

“Niet op onze lauweren rusten”

“We gaan niet op onze lauweren rusten. We zijn klaar voor de talloze uitdagingen die ons te wachten staan, om de ontwikkeling van het openbaar vervoer verder te zetten en de MIVB te bevestigen in haar rol als essentiële speler in duurzame mobiliteit in Brussel”, vertelt Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB.

