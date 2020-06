Minstens 5.000 van de in totaal 16.000 Belgische gehospitaliseerde coronapatiënten hebben sinds het begin van de epidemie het middel chloroquine toegediend gekregen. Dat melden de kranten Le Soir en De Standaard maandag op basis van data van Sciensano.

Chloroquine staat vooral bekend als een malariamiddel. Didier Raoult, een Franse infectioloog, beweert dat het medicijn als geen ander werkt tegen covid-19. Daar is echter lang niet iedereen het mee eens en het gebruik van chloroquine is dan ook omstreden.

“De resultaten lijken gunstig”

Sciensano heeft nog geen zicht op de effecten van chloroquine op de patiënten, maar volgens Emmanuel Bottieau van het In­stituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen is er bij de patiëntengroep geen sprake van oversterfte. “De resultaten lijken gunstig”, zegt Bottieau. Het onderzoek moet nog worden gevalideerd door medewetenschappers. Daarom is Bottieau voorzichtig met conclusies. De chloroquine werd toegediend in het merendeel van de Belgische ziekenhuizen. Sciensano verzamelde de data sinds het begin van de epidemie.

