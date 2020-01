Nu Meghan Markle en prins Harry besloten hebben het Britse koningshuis te verlaten, denkt de hertogin van Sussex al volop aan haar filmcarrière. Volgens de Britse media zou de gewezen actrice een contract getekend hebben bij Disney. In ruil voor een voice-over zou de filmgigant dan geld doneren aan een goed doel.

Meghan en Harry zullen binnenkort zelf hun boontjes moeten doppen, maar daar lijkt vooral Meghan geen probleem mee te hebben. Voor ze haar jawoord gaf aan de prins, was Markle een gevierde actrice, vooral bekend van de tv-serie ‘Suits’. De 38-jarige Canadese zou de draad opnieuw willen oppikken.

Volgens The Times heeft Markle al een contract met Disney beet, al zal ze er zelf niet rijk van worden. De actrice zou een voice-over inspreken en de mediareus zou dan een riant bedrag doneren aan Elephants Without Borders, een organisatie die olifanten in het wild opvolgt en hen probeert te beschermen tegen stropers.

Emotionele William

Prins William, broer van Harry en troonopvolger, heeft voor het eerst gereageerd sinds de ‘megxit’. In de Sunday Times verklaarde hij dat de relatie met zijn broer verslechterd is. “Ik heb mijn hele leven lang mijn arm om mijn broer heen geslagen en dat kan ik nu niet meer doen. We zijn verschillende entiteiten. Daar ben ik triest om”, aldus de prins.

