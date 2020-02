Met groots machtsvertoon heeft Mathieu van der Poel voor de 3e keer in zijn carrière het WK veldrijden gewonnen. Ver achter de Nederlander werd Thomas Pidcock tweede, Toon Aerts kaapte de bronzen medaille weg.

Al in de eerste ronde knalde van der Poel weg. Enkel Toon Aerts wilde zich niet zomaar gewonnen geven, maar hij blies zijn motor op en had ook al in de eerste ronde begrepen wie de regenboogtrui vanavond weer in zijn kast zou hangen. Nog voor halfweg had van der Poel al een bonus van een minuut gesprokkeld, een rekening die alleen maar fors zou oplopen.

Dé verrassing van dit WK was de Brit Tom Pidcock. De amper 20-jarige Pidcock schudde halfweg fors aan de boom en gaf het zilver niet meer uit handen.

Op gelijke hoogte met Van Aert

Voor de 25-jarige MVDP was het de tweede wereldtitel op rij, de derde in totaal en daarmee komt hij op gelijke hoogte met Wout van Aert, die tussen 2016 en 2018 drie keer op rij wereldkampioen werd. Van Aert moest in Zwitserland vrede nemen met de vierde plaats, op meer dan twee minuten.

De laatste keer dat de Belgen op een WK naast goud en zilver grepen, was in 2008 in het Italiaanse Treviso. Sven Nys werd toen derde, na winnaar Lars Boom en Zdenek Stybar.

Het bericht Mathieu van der Poel soleert op ongenaakbare wijze naar derde wereldtitel verscheen eerst op Metro.