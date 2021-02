Viroloog Marc Van Ranst heeft een korte reactie gegeven op de uitlatingen van acteurskoppel Peter Van Den Begin en Tine Reymer. Zij gaven in een interview aan dat ze zich niet willen laten vaccineren omdat er onzekerheid is over de impact van het vaccin op het lichaam op langere termijn.

Acteurskoppel Peter Van Den Begin (56) en Tine Reymer (46) vertelden in Humo dat ze niet van plan zijn om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus zolang er niet meer duidelijkheid is over de werking op lange termijn. “Wij willen geen vaccin, zolang onze vrije keuze ons dat toelaat én zolang er geen kennis is over de effecten op lange termijn. Volgens meerdere wetenschappers vallen er ernstige vraagtekens te plaatsen bij de nieuwe technologie van de RNA-vaccins. Het zijn experimentele vaccins, en wij hebben geen zin om een onderdeel te zijn van een experiment. (…) De vaccins zijn getest over een ultrakorte periode van zes maanden en geven dus geen énkel uitsluitsel over de impact op een lichaam op langere termijn. En zoals ik zei: er zijn nog zoveel onzekerheden over de werking. Het is helemaal niet uitgesloten dat je na je vaccinatie toch nog het virus kan doorgeven”, klonk het.

Vaccinoloog die vaccin in twijfel trekt

Ze baseren zich daarbij onder meer op uitspraken van de Nederlandse bioloog Theo Schetters. Als de journalist van Humo hen zegt dat het net belangrijk is dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren én dat wel degelijk bewezen werd dat vaccinatie verdere verspreiding van het coronavirus verhindert, reageert Peter Van Den Begin als volgt: “Er zijn, naast het dominante discours, tal van academische stemmen die iets héél anders zeggen. Neem nu Theo Schetters, een Nederlandse vaccinoloog met ruim veertig jaar ervaring. Hij legt zeer helder uit wat er allemaal mis is met de coronavaccins. Maar om die info te vinden, moet je zelf op zoek gaan, in de reguliere media krijgt zo’n man geen podium. Ik zou het zeer nuttig vinden om een debat te zien tussen professor Schetters en bijvoorbeeld epidemioloog Pierre Van Damme. Waarom wordt Schetters direct aan de kant geschoven? Een open en sereen debat kan mensen toch alleen maar meer inzicht verschaffen?”, klinkt het.

Wetenschappelijke nonsens

Zowel viroloog Steven Van Gucht als Marc Van Ranst zijn het duidelijk niet eens met Theo Schetters. “Hij verkoopt wetenschappelijke nonsens, brengt onze beroepsgroep ernstige schade toe en is dus gevaarlijk. Eigenlijk moeten wij als wetenschappers eens luidop nadenken hoe we zo’n pseudowetenschapper gepast de mond kunnen snoeren. De mRNA-vaccins in twijfel trekken, die net voor zo’n medische doorbraak hebben gezorgd, is echt onvoorstelbaar voor een vaccinoloog”, vertelt Van Gucht in Het Nieuwsblad.

Vaccin aanraden

Van Ranst houdt het korter. “Helaas staat er professor voor zijn naam”, klinkt het in dezelfde krant. Op de beslissing van Peter Van Den Begin en Tine Reymer laat hij weten dat hij hen “steengoede acteurs” vindt, maar roept hij de bevolking opnieuw op om toch voor het vaccin te kiezen. “Je laten vaccineren is een vrije keuze. Ik doe het wel, ook omdat ik mijn ouders graag zie. Ik raad het iedereen aan”, besluit hij.

