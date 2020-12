Viroloog Marc Van Ranst heeft in een interview met HUMO bevestigd dat Sp.a-voorzitter Conner Rousseau hem heeft gevraagd om minister van Volksgezondheid te worden. Dat aanbod sloeg hij vriendelijk af, al is hij “arrogant genoeg” om te denken dat hij het ministerschap wel zou aankunnen.

“Daar is over gepraat, ja”, geeft Marc Van Ranst in weekblad Humo aarzelend toe dat Sp.a-voorzitter Conner Rousseau hem heeft gevraagd om minister van Volksgezondheid te worden. Uiteindelijk stond Frank Vandenbroucke toch enthousiaster te springen om de ministerpost. “Mij zul je daarover niet horen klagen!”, zegt Van Ranst, die door de Humo-lezers verkozen is tot ‘Man van het jaar’. “Politiek… Ik heb geleerd niets uit te sluiten, en ik heb zeker niet het gevoel dat ik dat niet zou kunnen – zo arrogant ben ik wel – maar ik zie nu ook wat voor een hondenstiel het is.”

“Politici worden beschimpt, beledigd en uitgespuwd. Ik vind het een gevaarlijke situatie. Ik ken slimme mensen die nog liever naalden in hun ogen steken dan te overwegen om in de politiek te gaan”, voegt hij er nog aan toe.

“Politiek is te belangrijk om aan politici over te laten”

Van Ranst staat erom bekend zich vaak te mengen in politieke discussies op Twitter – iets waarvoor hij vaak kritiek moet slikken. “Van ministers vinden we het heel normaal dat ze politieke overtuigingen hebben en meepraten over dingen die niet tot hun vakgebied behoren. Maar een wetenschapper die een half politiek woord laat vallen, zou al bijna geen wetenschapper meer zijn. Die mening deel ik absoluut niet”, zegt Van Ranst daarover.

“Ik heb het al vaak gezegd: politiek is te belangrijk om aan politici over te laten. Als je er beroepshalve vaak mee in contact komt, merk je: zo moeilijk is de politiek nu ook weer niet”, klinkt het bij de viroloog, die beweert geen lidkaart van een politieke partij op zak te hebben.

“‘Als je politiek wil bedrijven, ga dan op een lijst staan,’ krijg ik weleens te horen. Zo werkt het niet. Dat je enkel als verkozene een politieke mening zou mogen vertolken, is in elk geval niet mijn interpretatie van democratie”, besluit hij.

