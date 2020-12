Onder grote belangstelling werd gisteren in de dierentuin van de Taiwanese hoofdstad Taipei een reuzenpandajong voorgesteld. Yuan Bao is een meisje en werd in juni geboren. Ze is daarmee de tweede reuzenpanda die in Taiwan ter wereld werd gebracht.

De ouders van de panda, Yuan Yuan en Tuan Tuan, werden in 2008 door China aan Taiwan geschonken om de verbeterde betrekkingen tussen de twee landen te symboliseren. China heeft wel vaker panda’s aan buitenlandse dierentuinen uitgeleend. Dit koppel, dat samen “reünie” of “eenheid” betekent, werd echter cadeau gedaan.

Yuan Bao werd verwekt door kunstmatige inseminatie en werd geboren op 28 juni. Het jong woog toen 186 gram, maar weegt nu al 13 kilogram. Maandag werd Yuan Bao voorgesteld aan de pers en andere gasten in de dierentuin van Taipei. Hij is “goed opgegroeid”, zei de burgemeester van de hoofdstad Taipei, Ko Wen-je.

Moeder Yuan Yuan, was in 2013 al bevallen van een meisje, Yuan Zai. Het betrof toen de eerste pandageboorte in Taiwan. Volgens het WWF leven er nog iets meer dan 1.800 reuzenpanda’s in het wild.

