Voormalig minister van Volksgezondheid Maggie De Block vindt niet dat het coronavaccin verplicht mag worden. Dat deelde ze mee in ‘De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow’.

Hoewel iedereen zo snel mogelijk terug naar het ‘normale leven’ wil, kan dat enkel als minstens 70 procent van de Belgische bevolking zich laat vaccineren tegen het coronavirus. Enkel op die manier kan je immers groepsimmuniteit verkrijgen. Maar niet iedereen staat even hard te springen om zich te laten inenten.

Niet verplichten

Voorlopig is het coronavaccin niet verplicht. Dat vindt Maggie De Block (Open Vld) een goede zaak, al benadrukt ze wel dat vaccinatie de enige manier is om van het coronavirus af te raken. “Ik vind dat je vaccinaties niet kan verplichten. Mensen moeten wel gesensibiliseerd worden, want uiteindelijk is het zo dat vaccins elk jaar nog altijd over de hele wereld heel wat levens redden en ons dus behoeden om ziek te worden of te sterven. Maar dat opleggen, echt waar, ik denk dat dat geen verstandig idee is”, zei ze.

Vrijheid

Ook voor De Block mag het ‘normale leven’ stilaan terugkomen. “Ook ik snak naar meer vrijheid. De vrijheid van vroeger misschien niet helemaal, maar nu beseffen we pas welke vrijheid we eigenlijk hadden. Ik deel die gevoelens”, klinkt het.

Kinderziekten

Ze beseft echter dat de opdracht van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke om iedereen gevaccineerd te krijgen niet zo eenvoudig is. “Het is een aartsmoeilijke taak. We zien dat het niet zo eenvoudig is als het lijkt. Er zijn ook veel operationele problemen. Kijk naar de vaccinatiecampagne, waar we allemaal licht in de duisternis zien als we gevaccineerd zijn. Wel, nu brengt dat nog een heel aantal kinderziekten met zich mee, maar er wordt hard aan gewerkt om die eruit te halen. Maar het is echt de weg vooruit”, besluit ze.

Het bericht Maggie De Block is erg duidelijk over het verplichten van coronavaccinatie verscheen eerst op Metro.