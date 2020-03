In deze barre tijden waarin social distancing al te vaak synoniem staat voor eenzaamheid, zijn er tal van organisaties die proberen de zwaksten in de maatschappij bij te staan én zelfs in te zetten in de strijd tegen corona. Dat doet ook Groep Maatwerk, de federatie van maatwerkbedrijven. Dat zijn bedrijven die mensen met een arbeidshandicap tewerkstellen.

“Wij noemen het liever mensen met een afstand tot de reële arbeidsmarkt”, klinkt het bij coördinator Björn Elewaut van Vlotter, een maakbedrijf uit Boom. “Bij ons vind je een grote verscheidenheid aan werknemers, van mensen met een mentale of lichamelijke handicap tot langdurig werklozen die op de normale arbeidsmarkt hun gading niet vinden.”

Oplossing op maat

“Bij Vlotter hebben we ervoor gekozen om niet te sluiten, maar om voor elkeen een oplossing op maat te zoeken. De economische realiteit is echter wel wat ze is. Sommige van onze normale opdrachten kunnen we niet langer doen omdat er ofwel geen vraag is of omdat de leveringen niet gegarandeerd kunnen worden”, verduidelijkt Elewaut.

Talentcoaches

Snappen wat er juist gaande is, is voor niet iedereen bij Vlotter even makkelijk, vertelt Elewaut. “Voor sommigen is het tegenwoordig allemaal wat veel om te verwerken. Je hele sociale structuur die op enkele dagen tijd volledig wegvalt, dat heeft natuurlijk een serieuze impact. Daarom steken we ook heel wat tijd en energie in het uitleggen van alle info. Dat doen we met behulp van 2 cartoonfiguurtjes en veel visuele beelden. Via onze sociale dienst en talentcoaches houden we ook contact met zij die thuis zijn en helpen we hen met alle papierwerk.”

Spatmaskers

Om niet alle medewerkers niet zonder werk te zetten én tegelijk bij te dragen aan de strijd tegen het coronavirus, maakt Vlotter sinds een week spatmaskers. “Het kost ons geld, maar het is het waard”, aldus Elewaut. “Ik merk dat het heel veel vreugde schenkt aan onze medewerkers. Bovendien beginnen we er best goed in te worden. Zo konden we gisteren op één dag tijd 750 maskers maken.”

