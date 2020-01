De missionarishouding is en blijft dé klassieker tussen de lakens. Het is voor velen het eerste standje dat ze onder de knie krijgen en volgens een enquête van Durex is het de favoriet van 20% van de seksueel actieve wereldbevolking. Toch is het voor veel vrouwen moeilijk om klaar te komen in de klassieke missionarishouding.

Uiteraard houdt niets je tegen om je horizon te verbreden en andere standjes uit te proberen. Maar wat nu als je mannelijke bedpartner de voorkeur geeft aan de missionarishouding? Wel, volgens een onderzoek dat gepubliceerd werd in Journal of Sex and Marital Therapy is er een simpel trucje waardoor vrouwen die normaal moeite hebben om in dit standje hun hoogtepunt te bereiken maar liefst 56% meer kans hebben om klaar te komen.

CAT

De techniek staat bekend als de CAT-methode, een afkorting voor ‘Coïtal Alignment Technique’. Bij de CAT-methode zorgt de man ervoor dat zijn lichaam wat hoger komt te liggen, waardoor zijn schouders ter hoogte van het hoofd van de vrouw komen. Op die manier beroert zijn penis niet alleen de vagina van zijn sekspartner, maar worden ook de clitoris en de achterkant van de vagina gestimuleerd. Resultaat? Meer plezier en meer kans op een orgasme. Doordat de penis lichtjes zo lichtjes naar onderen wordt gericht, wordt zijn hoogtepunt uitgesteld en kan ook hij genieten van een beter orgasme. Win-win!

