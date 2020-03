Vandaag is niet alleen vrijdag de dertiende – dat hebben we geweten – maar ook Wereld Slaapdag. Tussen alle coronadrukte door besteden we hier graag even aandacht aan, want tenslotte is je nachtrust erg belangrijk voor je gezondheid. Een goed uitgeslapen mens is er twee waard.

Natuurlijk zouden we je kunnen bestoken met allerlei tips om goed te slapen, maar laten we het vandaag eens omdraaien. Wat doe je beter niet voor je in bed duikt? Welke trucjes zijn eigenlijk regelrechte quatsch? Metro UK vroeg raad aan Dr. Verena Senn, neurobiologe en slaapspecialiste.

Slaapmutsje

What’s in a name. Heel wat mensen zweren bij een slaapmutsje vooraleer ze in bed duiken omdat ze er rotsvast van overtuigd zijn dat dit de nachtrust verbetert. Wijn bevat zelfs melatonine en het is dan ook makkelijk om in deze theorie te geloven. Helaas is dat slechts een illusie. Alcohol zorgt er inderdaad voor dat je makkelijker in slaap valt, maar de kans wordt ook een stuk groter dat je ’s nachts wakker wordt en niet meer in slaap geraakt. Je REM-slaap wordt namelijk ingeperkt en alle positieve effecten van de melatonine worden zo teniet gedaan.

Dutjes

Als je de nacht voordien slecht hebt geslapen, is de verleiding erg groot om dat overdag in te halen met een dutje of twee. Hoewel daar niets mis mee is, is het bij dutjes wel erg belangrijk om je aan een aantal richtlijnen te houden. Zo wordt aangeraden om slechts 15 à 20 minuten je ogen te sluiten – slaap je langer, dan kom je in een diepe slaap terecht en kan dat dutje er net voor zorgen dat je nog meer vermoeid raakt. Verder ligt het ideale moment voor een powernap tussen 14 uur en 15 uur. Dat is een tijdstip waarop de meeste mensen zich sowieso wat belabberd voelen en het is dus het uitgelezen tijdstip om even te rusten. Vermijd echter dutjes later op de dag, want de kans bestaat dat je nadien moeite hebt om in slaap te komen en zo beland je dus in een vicieuze slaapcirkel.

Slaaptrackers

We leven in een samenleving die haast obsessief met data bezig is. Liefst van al houden we alles bij in een app zodat we precies weten hoeveel we bewegen, hoelang we slapen en wat we net binnenkrijgen aan calorieën. Uiteraard is het goed om je bewust te zijn van je gewoontes, maar let erop dat je dit niet tot in het extreme doortrekt. Laat die slaapapp dus lekker links liggen, want het bezorgt je alleen maar extra stress. Probeer het los te laten. Hoe meer je wakker ligt – pun intended – over je slaap, hoe slechter je zal slapen. Als je echt merkt dat je last hebt van slapeloosheid, kan je er een gewoonte van maken om elke ochtend een kleine aantekening te maken om op die manier te proberen om je slaapgewoontes te analyseren.

