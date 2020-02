Een nieuw jaar staat voor velen gelijk aan goede voornemens. Heb jij je à la Marie Kondo voorgenomen om je huis eens op een flinke opruimbeurt te trakteren? Dan is je kleding wellicht één van de categorieën die als eerste aan bod komt. De kans is groot dat je nadien blijft zitten met een berg ongedragen kledij, maar wat doe je daarmee?

Uiteraard is het de bedoeling dat je zo min mogelijk miskopen doet en je kleding zo lang mogelijk gebruikt, maar vergissen is nu eenmaal menselijk. Bovendien heeft kledij geen onbeperkte levensduur en is het dus niet meer dan normaal dat je af en toe iets moet wegdoen. Of misschien is je smaak – of je maat – de afgelopen jaren wel veranderd. Dankzij de volgende vier oplossingen moet je nooit nog kleding in de vuilnisbak gooien.

1. Verkopen

Zit je met een berg ongedragen kledij waar de kaartjes zelfs nog aanhangen? Dan is het een goed idee om die kledingstukken te verkopen zodat je er ook zelf nog iets aan overhoudt. Natuurlijk kan je een standje huren op je plaatselijke rommelmarkt, maar zeker in de winter is dat niet altijd aangenaam of succesvol. Gelukkig bestaan er tegenwoordig een hele hoop apps waarmee je makkelijk van je kledij afkomt: Vinted, United Wardrobe, Depop, Vestiaire Collective… Het enige wat je hoeft te doen is een foto nemen van het kledingstuk dat je wil verkopen, een korte omschrijving toevoegen, wachten tot iemand het stuk in kwestie koopt en je verkochte kledij op de post doen.

2. Ruilen

Hebben jij en je vrienden of familieleden dezelfde maat? Dan is het een leuk idee om eens een ruilmiddag te organiseren. Het principe is simpel: iedereen brengt kledingstukken mee die hij of zij niet meer draagt en die kunnen jullie dan onderling ruilen. Zo geef je een tweede leven aan je ongedragen kledij en kan je je eigen kledingkast aanvullen zonder effectief te moeten winkelen. Soortgelijke evenementen worden trouwens ook op grotere schaal georganiseerd, dus zoek zeker eens of er bij jou in de buurt een kledingruil wordt gehouden.

3. Doneren

Misschien ben je te lui om je kleding te verkopen, misschien kan je je vrienden er geen plezier mee doen of misschien wil je je kledij gewoon liever aan het goede doel schenken. Goed nieuws, want er zijn heel wat organisaties die staan te popelen om jouw kleding een tweede leven te geven. Je kan bijvoorbeeld langsgaan bij je lokale kringwinkel of de kledij in één van de containers van Wereldmissiehulp steken. Daarnaast zijn er tal van kleinere initiatieven die regelmatig op zoek zijn naar kledingstukken om bijvoorbeeld daklozen of vluchtelingen te kunnen voorzien van de nodige kledij.

4. Recycleren

Is je oude kledij helemaal afgedragen of onherstelbaar beschadigd? Zelfs in dat geval hoef je niets in de vuilnisbak te gooien. Steeds meer winkels beschikken over een kledingrecyclageprogramma. Zelfs oude handdoeken of gescheurde gordijnen kan je hier binnenbrengen, vaak zelfs in ruil voor een kortingsbon die je in de winkel in kwestie kan besteden. Onder andere H&M en &Other Stories accepteren je oude kledij en geven je er een leuk extraatje voor in ruil.

Het bericht Wat kan je doen met ongedragen kledij? verscheen eerst op Metro.