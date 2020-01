De winter is in volle gang en dat betekent dat we langs alle kanten belaagd worden door ziektekiemen. Van een verkoudheid tot buikgriep: de kans dat je er de komende maanden aan ontsnapt, is helaas klein. Handen wassen en contact met zieken vermijden is dus de boodschap. En volgens een nieuwe studie zouden vooral vrouwen met grote borsten op hun hoede moeten zijn.

Over het algemeen heeft het heel wat voordelen om gezegend te zijn met een grote boezem. Maar een studie gepubliceerd in Archives of Sexual Behavior licht nu een groot nadeel toe. Hoe groter je borsten, hoe langer het zou duren vooraleer luchtweginfecties zoals een verkoudheid of de griep verdwijnen.

Vetweefsel en immuunsysteem

Om tot die conclusie te komen, ondervroegen de onderzoekers meer dan 400 vrouwen over de intensiteit en duur van hun luchtweginfecties gedurende de laatste drie jaar. Hun antwoorden werden getoetst aan hun borstgrootte en dat leidde tot een opvallend resultaat. Zij die beschikken over een cupmaat A zouden gemiddeld 3,8 dagen ziek zijn. Vrouwen met cupmaat F zien daarentegen 8,3 dagen af. Een groot verschil. Hoewel het hier slechts om een correlatiestudie gaat, vermoeden de wetenschappers dat het vetweefsel in borsten het immuunsysteem dat luchtweginfecties tegengaat, aantast. Verder onderzoek is echter nodig om een causaal verband aan te tonen.

